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''Далекий мир'': NASA показало уникальный снимок с границ Солнечной системы

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NASA опубликовало первый снимок самого отдаленного объекта Солнечной системы, который сделал зонд New Horizons.

Обнаруженный астероид Ultima Thule, который специалисты назвали "крошечным далеким миром", находится на расстоянии в 4 млрд миль от Солнца и около 1 млрд миль от Плутона.

Вероятно, он является старейшим космическим телом, которое когда-либо удавалось сфотографировать человечеству. Как видно на снимке, астероид похож на снеговика.

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''Далекий мир'': NASA показало уникальный снимок с границ Солнечной системы
''Далекий мир'': NASA показало уникальный снимок с границ Солнечной системы
''Далекий мир'': NASA показало уникальный снимок с границ Солнечной системы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA обнародовали уникальную запись с Марса, звуки на которой никогда не слышал ни один человек.

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
Тег
NASA
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