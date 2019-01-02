''Далекий мир'': NASA показало уникальный снимок с границ Солнечной системы

NASA опубликовало первый снимок самого отдаленного объекта Солнечной системы, который сделал зонд New Horizons.

Обнаруженный астероид Ultima Thule, который специалисты назвали "крошечным далеким миром", находится на расстоянии в 4 млрд миль от Солнца и около 1 млрд миль от Плутона.

Вероятно, он является старейшим космическим телом, которое когда-либо удавалось сфотографировать человечеству. Как видно на снимке, астероид похож на снеговика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA обнародовали уникальную запись с Марса, звуки на которой никогда не слышал ни один человек.