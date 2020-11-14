Curiosity сделал новое селфи с Марса. Фото

Юрий Сергиенко Наука 02:25, 14.11.2020 Обновлено: 02:30, 14.11.2020

Марсоход NASA Curiosity переслал свое новое селфи с поверхности Красной планеты.

Снимок был сделан в регионе Мэри Эннинг 25 октября и состоит из 59 фотографий, сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Марсоход продолжает изучать район горы Шарм. С июля он работает в регионе Мэри Эннинг (назван в честь английского палеонтолога 19-го века).

Новое селфи марсохода.
NASA

Curiosity уже успел отобрать три образца породы, которые будут переданы на исследование ученым.

Curiosity взял три образца проб поверхности Марса.
NASA

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовало 360-градусную панораму Марса. Она была составлена из 122 фотографий, полученных благодаря работе марсохода Curiosity.

Комментировать
Технологии Наука

Смотрите также

Военный показал условия, в которых его лечили от COVID-19: лекарства пришлось покупать самому

Голубовская рассказала, как общаться с противниками коронавируса

Киевлянка с COVID-19 о попытках добиться медпомощи: не знала, доживу ли до утра

Непобедимый украинский боец MMA одержал 25-ю победу подряд. Видео

В Киеве такси вылетело на тротуар и сбило людей: двое погибших. Фото и видео