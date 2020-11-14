Curiosity сделал новое селфи с Марса. Фото

Марсоход NASA Curiosity переслал свое новое селфи с поверхности Красной планеты.

Снимок был сделан в регионе Мэри Эннинг 25 октября и состоит из 59 фотографий, сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Марсоход продолжает изучать район горы Шарм. С июля он работает в регионе Мэри Эннинг (назван в честь английского палеонтолога 19-го века).

Curiosity уже успел отобрать три образца породы, которые будут переданы на исследование ученым.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовало 360-градусную панораму Марса. Она была составлена из 122 фотографий, полученных благодаря работе марсохода Curiosity.