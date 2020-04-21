COVID-19 создали в лаборатории? Ученые дали окончательный ответ

Коронавирус COVID-19 не был генетически создан в лаборатории, но при этом вопрос его происхождения все еще остается открытым.

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Как пишет Science Alert, об этом заявили австралийские ученые, комментируя слухи о разработке вируса в лабораторных условиях.

"До настоящего времени все свидетельства указывают на тот факт, что вирус COVID-19 произошел естественным путем, а не создан человеком", – пояснил иммунолог Найджел Макмиллан из Института здоровья Мензиса в Квинсленде.

COVID-19

Также ученые определили, что геномные данные SARS-CoV-2 не подвергались генетическим изменениям.

"Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов", – добавил иммунолог Кристиан Андерсен.

Вирусолог Сиднейского университета Эдвард Холмс пояснил, что ближайшим известным родственником SARS-CoV-2 является вирус летучей мыши под названием RaTG13, который хранился в Уханьском институте вирусологии, Китай.

"Однако RaTG13 был взят из другой провинции Китая (Юньнань), где впервые появился COVID-19, и уровень расхождения последовательностей генома между SARS-CoV-2 и RaTG13 эквивалентен в среднем 50 годам эволюционных изменений", – подчеркнул он.

К тому же в Уханьском институте вирусологии уже были проведены исследования, которые показали несоответствия между вирусами, которые разрабатывались в лаборатории и COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае заявили, что оглашенная американским телеканалом Fox News версия об искусственном появлении коронавируса в лаборатории безосновательна.

Ранее в китайской прессе были опубликованы фото двухгодичной давности из научного центра в Ухане, который занимается исследованием вирусов.

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