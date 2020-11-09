COVID-19 может состарить мозг на 10 лет – исследование

Коронавирус может нанести вред головному мозгу. В самых тяжелых случаях заболевания наблюдается ухудшение когнитивных показателей, которое эквивалентно старению мозга на десять лет.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, которые изучили данные более 84 тысяч человек, сообщает Alkhaleej Today.

Как установили специалисты, иногда COVID-19 приводит к когнитивному дефициту, который сохраняется в течение нескольких месяцев.

Определенное ухудшение когнитивных показателей отмечалось даже у людей без явных симптомов заболевания.

При этом, как пишет издание, независимые эксперты призывают скептически относиться к таким результатам исследования, поскольку когнитивная функция участников исследования не была известна до заражения COVID-19. Также озвученные данные не отражают долгосрочной перспективы в плане когнитивных функций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые определили траекторию COVID-19: дистанция в 1,5 метра не спасет. Частицы коронавируса нового типа, который признан пандемией, могут распространяться гораздо дальше, чем предполагалось ранее.