COVID-19 может состарить мозг на 10 лет – исследование

Анна Паскевич Наука 04:15, 9.11.2020

Коронавирус может нанести вред головному мозгу. В самых тяжелых случаях заболевания наблюдается ухудшение когнитивных показателей, которое эквивалентно старению мозга на десять лет.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, которые изучили данные более 84 тысяч человек, сообщает Alkhaleej Today.

Как установили специалисты, иногда COVID-19 приводит к когнитивному дефициту, который сохраняется в течение нескольких месяцев.

Определенное ухудшение когнитивных показателей отмечалось даже у людей без явных симптомов заболевания.

При этом, как пишет издание, независимые эксперты призывают скептически относиться к таким результатам исследования, поскольку когнитивная функция участников исследования не была известна до заражения COVID-19. Также озвученные данные не отражают долгосрочной перспективы в плане когнитивных функций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые определили траекторию COVID-19: дистанция в 1,5 метра не спасет. Частицы коронавируса нового типа, который признан пандемией, могут распространяться гораздо дальше, чем предполагалось ранее.

Комментировать
Технологии Наука

Смотрите также

Алиев заявил о взятии Азербайджаном стратегического города в Нагорном Карабахе

Кравчук рассказал, пропишут ли "особый статус" Донбасса в Конституции Украины

Байден обратился к нации и призвал сторонников Трампа снизить градус напряжения

Азербайджан опроверг тезис "война на Донбассе не имеет военного решения"

В ТКГ назвали причину гибели воина ВСУ на Донбассе