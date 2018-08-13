Чупакабра или НЛО? В Аргентине нашли изуродованных животных

Убитых странным образом животных без языков обнаружили в городе Санта-Фе, Аргентина.

По словам местных фермеров, животных изуродовали пришельцы. Они видели в небе перед инцидентом странные огни, которые не были звездами, пишет Daily Star.

"У них не было языков и мяса вокруг челюсти. Но кости были на месте. Кажется, что ровные разрезы были сделаны лазером, так как нет никаких следов использования ножа. При этом не было следов крови и никто не съел их туши", - сообщил хозяин одной из коров Норберто Биери.

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Еще одна версия виновного от местных - чупакабра - мифический персонаж, который питается кровью животных. У семи найденных коров отсутствовали некоторые участки тел, включая и гениталии.

Обстоятельства смерти животных до сих пор не установлены. Однако удалось выяснить, что они точно не были отравлены. Один из фермеров рассказал, что подобные случаи происходили и раньше. И зачастую упоминались странные огни в качестве предвестников беды. Некоторые считали эти ужасные акты делом рук военных или тайных сатанистских культов. Также среди версий фигурировали грызуны.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Буковине вилами закололи "чупакабру-кенгуру".