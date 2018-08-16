"Украине надо готовиться": климатолог предрек глобальные катаклизмы на Земле

Землю ожидают серьезные необратимые климатические изменения, которые окажут влияние на общество, промышленность и все отрасли хозяйства.

В комментарии OBOZREVATEL директор НИИ гидрометеорологии Владимир Осадчий сообщил, что причины для беспокойства появились в мире еще десятки лет назад, когда мировая метеорология и другие ученые обнаружили, что температура на земном шаре повышается.

"Содержание парниковых газов увеличивается, теплоемкость мирового океана увеличивается, но все зависит от циркуляционных процессов в атмосфере. В определенных регионах земного полушария температура может быть увеличена, а в определенных может снижаться. Но в целом на земном шаре температура становится все выше", - сказал он.

По его словам, и следующие 5 лет не будет исключением, однако температура может по-разному распределяться по регионам.

"Чудес не бывает. По всей земле колоссальная проблема, только в Украине не понимают, что у нас также происходят очень серьезные изменения, которые обусловлены региональными и глобальными климатическими переменами. Украине надо готовиться, надо адаптировать общество, надо адаптировать сельское хозяйство, промышленность, связь, все отрасли хозяйства к тому, что температура будет увеличиваться", - отмечает Осадчий.

Климатолог уверяет, что процесс необратим, температура уже не вернется к тем нормам, которые были еще 10 лет назад.

"Нам надо быть готовыми к катаклизмам. Это могут быть резкие перепады температур - сегодня +35 градусов, а завтра +18. Наш климат становится более деконтинентальным, летом температура очень часто бывает +5 градусов. Иногда заходят арктические массы - и -25 градусов бывает зимой", - сказал климатолог.

Осадчий также назвал метод, который хоть и не полностью решит проблему, но позволит уменьшить ее влияние на Землю.

"Бороться с изменением климата возможно одним путем - уменьшать выбросы парниковых газов. Срок жизни парниковых газов - сотня лет. Масштабы выбросов, которые уже есть, сделали процесс необратимым. Если сейчас уменьшить выбросы, это затормозит рост температур. Но надо начинать готовить к адаптации различные отрасли экономики и общества к этим изменениям", - сообщил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометцентра Вазира Мартазинова заявила, что до средины столетия миру не стоит ожидать экстремальных климатических изменений, которые принесут на Землю адскую жару и приведут к так называемому армагеддона.

Напомним, что климатологи пришли к выводу, что аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле в течение следующих пяти лет.