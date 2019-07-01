Что люди чувствуют "перед смертью": раскрыта тайна

Около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания ("предсмертный опыт").

К такому выводу пришли ученые из Дании, Норвегии и Германии, а результаты исследования представили в рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии, передает Medicalxpress.

Добровольцы из 35 стран, которых привлекли через краудсорсинг, сотрудничали с учеными. Околосмертные переживания были зафиксированы у людей, которым не угрожала опасность, хотя они были в этом уверены. Такие же чувства испытывали те, кто попадал в действительно опасную ситуацию: сердечный приступ или ДТП.

"Опыт, о котором чаще всего сообщали участники исследования, включал: ненормальное восприятие времени (87%), исключительную скорость мышления (65%), исключительно яркие чувства (63%) и чувство отрешенности от своего тела или вне его (53%)", – сказано в сообщении.

Смерть (иллюстрация) pixabay

Как показали некоторые предыдущие исследования, это было далеко не приятное переживание. Хотя некоторые же наоборот испытывали покой, слышали ангелов и видели свет в конце тоннеля.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американские ученые обнаружили связь между ухудшением обоняния и риском преждевременной смерти.

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