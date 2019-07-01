ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Наука

Что люди чувствуют "перед смертью": раскрыта тайна

1.3тЧитать материал на украинском

Около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания ("предсмертный опыт").

К такому выводу пришли ученые из Дании, Норвегии и Германии, а результаты исследования представили в рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии, передает Medicalxpress.

Добровольцы из 35 стран, которых привлекли через краудсорсинг, сотрудничали с учеными. Околосмертные переживания были зафиксированы у людей, которым не угрожала опасность, хотя они были в этом уверены. Такие же чувства испытывали те, кто попадал в действительно опасную ситуацию: сердечный приступ или ДТП.

Новости
Любителям острого: ученые рассказали, как снизить чувство жжения во рту

"Опыт, о котором чаще всего сообщали участники исследования, включал: ненормальное восприятие времени (87%), исключительную скорость мышления (65%), исключительно яркие чувства (63%) и чувство отрешенности от своего тела или вне его (53%)", – сказано в сообщении.

Смерть (иллюстрация)

Смерть (иллюстрация)

pixabay

Как показали некоторые предыдущие исследования, это было далеко не приятное переживание. Хотя некоторые же наоборот испытывали покой, слышали ангелов и видели свет в конце тоннеля.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американские ученые обнаружили связь между ухудшением обоняния и риском преждевременной смерти.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Тема
Исследование ученых
Теги
исследованиесмерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel