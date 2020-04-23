Что было перед Большим взрывом: ученые рассказали, как произошла Вселенная

Новые исследования ученых показали, что наша Вселенная могла возникнуть не в результате Большого взрыва, а скорее Большого отскока.

Данная теория предполагает, что Большой взрыв был не началом, а лишь частью более крупного процесса, результатом распада некоей "предыдущей" Вселенной, пишет Live Science.

На данный момент ученые действительно хорошо представляют очень раннюю Вселенную, возраст которой около 13,8 миллиардов лет. Теория Большого взрыва полагает, что когда-то все звезды и галактики были размером с персик, который имел температуру более четырех миллиардов градусов.

Вселенная Иллюстрация

Однако есть упущенные части космической головоломки, которые дают основания для существования другой теории. Так ученым еще предстоит изучить "сингулярность", или точки бесконечной плотности, что были в начале Большого взрыва.

Фактически это говорит о том, что в какой-то момент Вселенная была втиснута в бесконечно крошечную и плотную точку. Но на данном этапе развития физики пока невозможно решить эту задачу.

Космос Иллюстрация

Чтобы ответить на вопрос появления Вселенной ученым нужна новая физика, способная справиться с гравитацией и другими силами, объединенными при сверхвысоких энергиях. На данное время ведутся новые исследования, которые в будущем позволят радикально пересмотреть происхождение Вселенной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что нашли край Вселенной.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!