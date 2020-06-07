Чем рыжеволосые отличаются от других: недостатки и преимущества

Обладателями рыжих волос являются лишь 2% населения Земли. Причем такие люди не только редки, но и имеют свои особенности.

OBOZREVATEL выяснял, чем они отличаются от других, от чего чаще всего страдают и что, наоборот, им не грозит.

Природа рыжих волос

Так, чтобы ребенок родился рыжеволосым, нужно, чтобы хотя бы один из его родителей был носителем редкого гена MC1R. Этот ген заставляет клетки более активно вырабатывать красний пигмент феомеланин.

Ученые полагают, что MC1R присутствовал еще у неандертальцев, живших на территории Европы 200 тысяч лет назад. При этом данный ген несет как некоторые риски для здоровья, так и преимущества.

Рыжеволосых людей на земле – около 2% Иллюстративное фото / Pixabay

Болезни, которым рыжеволосые подвержены больше других

Из-за чувствительности к ультрафиолету рыжеволосые люди имеют более высокий риск развития рака кожи и вероятность обгореть на солнце: в их светлой коже почти не вырабатывается меланин.

Тонкая кожа рыжих людей более подвержена повреждениям и грибковым заболеваниям.

Рыжеволосые люди имеют низкий болевой порог, они более чувствительны к боли, связанной с воздействием тепла, и требуют больших доз анестезии.

Особенности рыжеволосых людей

Часто рыжеволосые дети получают диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивности" (СДВГ). Но это скорее не болезнь, а особенность нервной системы.

Обладатели рыжих волос имеют более тонкую роговицу глаз, поэтому им труднее привыкнуть к ношению линз.

Особенности рыжеволосых людей Иллюстративное фото / Pixabay

Преимущества обладателей рыжих волос

Преимущества рыжих людей в основном связаны с более легким усвоением витамина D. К примеру, рыжеволосым не грозит рахит или артрит.

Рыжие мужчины на 50% реже болеют раком простаты и яичка. Кроме того, рыжеволосые люди дольше других сохраняют естественный цвет волос: у них они тускнеют постепенно и в результате приобретают серебристый оттенок.

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