Чем опасен астероид Апофис: когда он долетит до Земли и что может произойти

Согласно последним подсчетам ученых NASA, астероид Апофис максимально приблизится к Земле 13 апреля 2029 года.

Так, именно в этот день космический объект диаметром свыше 300 метров выйдет на околоземную орбиту. Чем опасен Апофис для Земли и что о нем известно, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Астероид Апофис: что о нем известно

Астероид Апофис открыли 19 июня 2004 года двое американских ученых – Рой Такер и Девид Толен. Поначалу в NASA считали, что в 2029 году Апофис может упасть на Землю, но позже траекторию движения астероида пересмотрели и пришли к несколько иным выводам.

иллюстративное фото: pixabay.com

Наблюдения за астероидом при помощи космического телескопа "Гершель" позволили астрофизикам рассчитать его размеры.

Так, диаметр Апофиса составляет около 325-340 метров. Вес астероида – около 280 миллионов тонн.

Чем опасен астероид Апофис

Благодаря изучению траектории движения астероида астрономы вычислили, что сближение Апофиса с орбитой Земли произойдет 13 апреля 2029 года. После этого астероид может изменить траекторию.

Также астероид может сблизиться с нашей планетой в апреле 2036 года; в апреле 2068 года; в апреле 2065 года; в апреле 2068 года; в октябре 2068 года; в апреле 2076 года и в апреле 2077 года.

По мнению ученых NASA, в это время Апофис максимально близко подойдет к околоземной орбите. А его средняя скорость может достигать 21-30 тысяч километров в час.

Примерно такую картину рисуют СМИ, сообщая о столкновении Апофиса с Землей иллюстративное фото: SOLARSEVEN/GETTY IMAGES

Такая скорость, а также габариты астероида могут представлять опасность для Земли – особенно в том случае, если он изменит траекторию движения и врежется в нее. Столкновение с астероидом грозит Земле гибелью всего живого на планете.

Кроме того, по расчетам астрофизиков, Апофиз, двигаясь по своей траектории, может затронуть сферу геостационарных спутников в 36 тысячах километров от Земли.

Также астероид может значительно сблизиться с гравитационной скважиной – местом, где гравитационное поле Земли может захватывать пролетающие мимо объекты, или влиять на траекторию их движения.

Как ученые планируют спасать Землю от Апофиса

Ученые из Массачусетского технологического института разработали "карту принятия решений", где прописали возможные сценарии развития событий, такие как изменение траектории полета Апофиса и его столкновение с Землёй.

При этом специалисты на данный момент предлагают два варианта спасения нашей планеты от приближающегося астероида.

иллюстративное фото: vesti.ru

Так, согласно первому варианту, предлагается запустить в космос ядерную бомбу, которая взорвет Апофис. Но Землю тогда накроет излучающими радиацию обломками.

Кроме того, ученые рассматривают вариант отправить к опасному астероиду "кинетический ударник" – корабль, ракету или другой объект, при столкновении с которым Апофис изменит свою траекторию.

Однако оба эти плана на данный момент не являются полноценными, поскольку точной информации о составе, массе и плотности астероида недостаточно.

Чтобы собрать все нужные данные, ученым может потребоваться от 3 до 5 лет. И еще столько же уйдет на разработку корабля-разведчика и "кинетического ударника".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог сказал, что может спасти Землю от астероида Апофис.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!