Часы Судного дня показали время до апокалипсиса на Земле

Стрелки часов Судного дня, которые показывают приближение глобальной катастрофы, будь то ядерная война или же климатические угрозы, не сдвинули с 2018 года.

Решение приняли ученые, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии, проанализировав новые риски. В то же время стрелки не стали отодвигать и назад. Об этом сообщает The Bulletin of the Atomic Scientists.

Конец света остается таким же близким, как после испытания водородной бомбы более 60 лет назад.

"Это не должно восприниматься как признак стабильности, но стать предупреждением лидерам и гражданам всего мира", — заявила Рейчел Бронсон, руководитель издания, на обложке которого часы впервые показали в 1947 году.

Сегодня часы показывают 23:58. Наступление же Судного дня символизирует полночь. Всего за 70 лет стрелки на часах меняли свое положение 23 раза.

Часы Судного дня EADaily

Как сообщал OBOZREVATEL, мнению ученых, существует девять реальных глобальных рисков, которые способны погубить человечество и жизнь на Земле в целом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!