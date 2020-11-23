Китай впервые запустил ракету, чтобы собрать образцы грунта на Луне. Исторические видео

В Китае прошел успешный запуск в космос тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (Chang'e-5).

Она стартовала с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань с аппаратом "Чанъэ-5". Об этом 23 ноября сообщил телеканал CGTN (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пуск произошел в 04:30 по местному времени. Примечательно, что стат ракеты несколько раз переносился и первоначально был запланирован еще на 2017 год. Затем миссию перенесли на конец 2019-го, потом – на ноябрь-2020.

Момент отрыва "Чанчжэн-5" от земли Twitter / CGTN America

Космический аппарат "Чанъэ-5" спустя 23 дня должен вернуться на Землю и впервые в истории китайской космонавтики доставить исследователям образцы лунного грунта и горных пород.

Последняя подобна миссия была выполнена еще 44 года назад, это делали только СССР и США.

Полет ракеты Скриншот трансляции

Примерно через 40 минут после запуска лунного зонда ракета успешно отделилась, передает CGTN в Twitter.

Скриншот

Аппарат "Чанъэ-5" состоит из четырех модулей, предназначенных для посадки на Луну, взлета с ее поверхности, стыковки и перегрузки контейнеров с пробами на орбите, а также для возвращения на Землю.

Китайская космическая ракета chinadaily.com.cn

Видео запуска:

Как писал OBOZREVATEL, 21 ноября в США стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. На борту космического аппарата находился европейский спутник Sentinel-6.