Космический зонд "Чанъэ-5" успешно сел на Луну для уникальной миссии: впечатляющие видео

Во вторник, 1 декабря, модуль автоматической станции "Чанъэ-5" (Китай) успешно сел на поверхность Луны, чтобы собрать и доставить на Землю образцы геологической породы и грунта.

Об этом со ссылкой на Национальное космическое управление КНР (CNSA) сообщил телеканал CGTN (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Прилунение произошло в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны спутника.

"Чанъэ-5" над поверхностью Луны Скрин видео

Миссия по доставке лунного грунта в случае успеха станет первой в истории китайской космонавтики и первой за 44 года среди других стран мира.

Планируется, что после посадки "Чанъэ-5" за 48 часов соберет около двух килограммов образцов. В это время орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом будет находиться в готовности к стыковке.

Миссия уникальна также из-за количества образцов, которые должны собрать для исследований.

Так, советская станция "Луна" в 1970-1976 годах доставила 326 г лунного грунта, а американские астронавты в 1969-72 годах по программе "Аполлон" привезли для ученых 391 г породы.

Прилунившийся модуль Скрин видео

Китайская автоматическая станция весит около 8,2 тонн. Она состоит из четырех модулей: предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, который стартует с капсулой с грузом и стыкуется с орбитальным модулем. Последний заберет капсулу и отправится к Земле.

Посадка аппарата с капсулой на Землю планируется 16-17 декабря на севере Китая.

Как писал OBOZREVATEL, запуск в космос тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (Chang'e-5) с модулем "Чанъэ-5" произошел в Китае 23 ноября.