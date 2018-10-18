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Больше Солнца: на краю Вселенной найден загадочный объект

3.1тЧитать материал на украинском

Международная группа астрономов обнаружила, что в ранней Вселенной, возраст которой достигал двух миллиардов лет после Большого взрыва, существовала гигантская структура, названная Гиперионом.

Она являлась предшественником сверхскопления галактик и в те времена была самым крупным объектом из известных, передает "Лента.ру".

По словам ученых, они впервые обнаружили такой массивный объект при высоком красном смещении — сдвиге спектральных линий к длинноволновой области спектра, который коррелирует с расстоянием от Земли.

Масса Гипериона, который удален приблизительно на десять миллиардов световых лет, более чем в квадриллион раз (10 в 15-й степени) превышает массу Солнца. Подобные структуры обычно встречаются на более близких расстояниях от Млечного Пути.

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Гиперион обладает необычно сложной структурой и состоит из семи плотных областей, которые связаны нитями из галактик. Он отличается от других сверхскоплений тем, что последние имеют более четко выраженные центры, в которых сконцентрировано вещество.

Ученые считают, что со временем гравитация Гипериона сделает его более похожим на такие образования как Сверхскопление Девы (в него входит Млечный Путь) или те, что включены в состав Великой Стены Слоуна.

Больше Солнца: на краю Вселенной найден загадочный объект

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вблизи Млечного Пути были обнаружены звезды, которые, по всей видимости, образовались в другой галактике.

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