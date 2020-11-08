Выяснилось влияние витамина D на развитие IQ ребенка в утробе матери

Анна Паскевич Наука 02:48, 8.11.2020

Витамин D способствует развитию головного мозга ребенка, которым беременна женщина.

Как показали исследования, уровень этого витамина у женщины во время беременности однозначно связан с показателями IQ плода, сообщает Eurek Alert.

Витамин D может передаваться от матери ребенку в ее утробе. Чем выше концентрация этого витамина, тем выше уровень IQ у ребенка в возрасте 4-6 лет, свидетельствуют наблюдения ученых.

При этом была обнаружена закономерность: у темнокожих женщин риск дефицита витамина D возрастал. Так, обилие в темной коже пигмента меланина приводит к довольно эффективной блокировке УФ-излучения. А витамин D вырабатывается в коже как раз в ответ на него.

Восполнить дефицит этого витамина из пищи непросто, считают эксперты. Однако включать в рацион продукты, содержащие витамин D, все же стоит. Это жирная рыба, яйца, молоко и хлопья, обогащенные витамином. Ежедневно рекомендуется потребление 600 МЕ витамина D.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, громкие звуки опасны при беременности. К такому выводу пришли ученые из Лихайского университета и колледжа Лафайет, США.

Комментировать
Технологии Наука

Смотрите также

Смертоносное оружие и ультиматум России: что обещал Байден Украине

Байден объявил себя президентом США

Байдена назвали президентом, но Трамп пригрозил судом

"Приказал Бог": в Кривом Роге мужчина устроил резню на улице. Фото и видео

Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум