Выяснилось влияние витамина D на развитие IQ ребенка в утробе матери

Витамин D способствует развитию головного мозга ребенка, которым беременна женщина.

Как показали исследования, уровень этого витамина у женщины во время беременности однозначно связан с показателями IQ плода, сообщает Eurek Alert.

Витамин D может передаваться от матери ребенку в ее утробе. Чем выше концентрация этого витамина, тем выше уровень IQ у ребенка в возрасте 4-6 лет, свидетельствуют наблюдения ученых.

При этом была обнаружена закономерность: у темнокожих женщин риск дефицита витамина D возрастал. Так, обилие в темной коже пигмента меланина приводит к довольно эффективной блокировке УФ-излучения. А витамин D вырабатывается в коже как раз в ответ на него.

Восполнить дефицит этого витамина из пищи непросто, считают эксперты. Однако включать в рацион продукты, содержащие витамин D, все же стоит. Это жирная рыба, яйца, молоко и хлопья, обогащенные витамином. Ежедневно рекомендуется потребление 600 МЕ витамина D.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, громкие звуки опасны при беременности. К такому выводу пришли ученые из Лихайского университета и колледжа Лафайет, США.