Азиаты вдвое больше подвержены инсульту при COVID-19 – ученые

Азиаты в два раза чаще переживают инсульт, если у них есть COVID-19.

Такие результаты показало исследование Национальной больницы неврологии и нейрохирургии Лондона, сообщает Daily Mail.

В частности исследователи обнаружили, что люди азиатского происхождения составили вдвое большую часть пациентов с инсультом в группе, инфицированной коронавирусом, чем в группе без него.

Только 7% жертв инсульта в группе пациентов, не инфицированных COVID-19, были азиатской национальности, а среди людей с положительным результатом теста на коронавирус этот показатель вырос до 19%. Это был наибольший рост из всех этнических групп.

"Наше исследование показывает, что COVID-19 оказал большее влияние на инсульты в азиатском сообществе, чем в других этнических группах. Мы не можем сказать, основываясь на наших данных, связано ли это с тем, что азиаты с большей вероятностью заражаются COVID-19, но маловероятно, что это единственное объяснение", – говорит ведущий автор исследования доктор Ричард Перри.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики назвали людей, которые могут никогда не заболеть COVID-19. Дальнейшее исследование может помочь в разработке эффективной вакцины и методов лечения болезни.