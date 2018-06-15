Атеисты умирают раньше верующих: ученые назвали причины

Проанализировав некрологи из американских газет, ученные пришли к выводу, что глубоко верующие люди в среднем живут на 3 - 4 года дольше, чем агностики и атеисты.

Об этом говорится в статье научного журнала Social Psychological and Personality Science.

Отмечается, что недавно биологи нашли особую зону в мозге, которая подрывает веру в иррациональные феномены, если ее облучить магнитным полем и выяснили, что регулярное посещение церквей заметно снижало вероятность преждевременной смерти среди пожилых женщин.

Ученная из университета штата Огайо Лаура Уоллэс со своими коллегами заявили, что нашли взаимосвязь между конфессиональной принадлежностью, здоровьем и продолжительностью жизни, работая над некрологами, опубликованными за последние 42 года. Они подчеркнули, что учитывали пол и супружеский статус каждого усопшего.

Объединив всю информацию, эксперты пришли к выводу, что верующие люди в среднем живут на 3,5-4 года дольше, чем те усопшие, в чьих некрологах не было указано их вероисповедание или упоминалось его отсутствие.

По словам Уоллэс, это связано с тем, что верующие часто участвуют в различных общинных мероприятиях, которые проводят их церкви, и чаще ведут более здоровый образ жизни, чем атеисты или агностики.

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