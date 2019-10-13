Атакует бактерии: ученые нашли новый мощный антибиотик

Ученые университета Ратгерса в Нью-Брунсвике, США, открыли в почве мексиканских джунглей новый антибиотик фазолицин (phazolicin). Особую ценность он будет иметь при применении в сельском хозяйстве.

Соответствующая статья была опубликована в журнале Nature Communications. В ней сказано, что экзотический антибиотик был обнаружен в корневых клубеньках дикорастущего вида бобов Phaseolus vulgaris и способен фиксировать азот и сдерживать рост вредных микробов.

"Сопротивляемость бактерий к антибиотикам является огромной проблемой как в медицине, так и в сельском хозяйстве, вот почему столь важны поиски новых веществ с антибактериальными свойствами", – рассказал биохимик Константин Северинов.

Дикорастущий вид бобов ВВС

По словам ученого, антибиотик способен атаковать бактериальные клетки. Но самое важное из его свойств то, что он способен проникать в бактерию и "прикрепляться" к ее рибосоме, препятствуя ее способности вырабатывать белки.

Открыватели нового антибиотика полагают, что добавляя его в удобрения, можно ускорить рост и защитить от болезней разные виды бобовых – горох, чечевицу, арахисовый орех и соевые бобы.

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