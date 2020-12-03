Астрономы зафиксировали на фото "воскрешение" звезды
Астрономам удалось запечатлеть на фото уникальную звезду J005311, которая образовалась в результате слияния двух "мертвых" звезд – белых карликов.
Снимок опубликовали на Telegram-канале Naked Space, отметив, что небесные тела такого типа являются крайне редкими.
Дело в том, что белые карлики сами по себе уже не способны к термоядерному синтезу. Однако их слияние и производимое взаимное сжатие об друг друга могут заново запустить этот процесс. Благодаря этому, из двух "мертвых" образуется настоящая новая звезда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее астрономам NASA и Европейского космического агентства удалось сфотографировать момент втягивания галактики NGC 2799 в центр соседней NGC 2798.
Кроме того, телескоп NASA Hubble зафиксировал галактику NGC 1614, образованную в результате слияния двух других галактик. Это космическое явление в будущем ожидает и Млечный путь.
Еще одно недавнее открытие ученых – галактика-"трансформер" LRG-3-817, также известная как SDSS J090122.37+181432.3. Ее изображение искажено эффектами гравитационного линзирования.