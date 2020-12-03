Астрономы зафиксировали на фото "воскрешение" звезды

Виктория Довгань Наука 05:20, 3.12.2020

Астрономам удалось запечатлеть на фото уникальную звезду J005311, которая образовалась в результате слияния двух "мертвых" звезд – белых карликов.

Снимок опубликовали на Telegram-канале Naked Space, отметив, что небесные тела такого типа являются крайне редкими.

Момент образования звезды из двух "мертвых" звезд.
Telegram-канале Naked Space

Дело в том, что белые карлики сами по себе уже не способны к термоядерному синтезу. Однако их слияние и производимое взаимное сжатие об друг друга могут заново запустить этот процесс. Благодаря этому, из двух "мертвых" образуется настоящая новая звезда.

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