Астрономы зафиксировали на фото "воскрешение" звезды

Астрономам удалось запечатлеть на фото уникальную звезду J005311, которая образовалась в результате слияния двух "мертвых" звезд – белых карликов.

Снимок опубликовали на Telegram-канале Naked Space, отметив, что небесные тела такого типа являются крайне редкими.

Дело в том, что белые карлики сами по себе уже не способны к термоядерному синтезу. Однако их слияние и производимое взаимное сжатие об друг друга могут заново запустить этот процесс. Благодаря этому, из двух "мертвых" образуется настоящая новая звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL: