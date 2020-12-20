Астрономы впервые поймали сигнал с экзопланеты за пределами Солнечной системы

Международная команда астрономов впервые зафиксировала радиоизлучение от экзопланеты, расположенной за пределами Солнечной системы.

Как говорится в исследовании, опубликованном на сайте Корнельского университета, радиовсплески, которые исходили от созвездия Волопаса, были обнаружены с помощью низкочастотной решетки LOFAR и радиотелескопа, расположенного в Нидерландах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Всплески радиоизлучения, по мнению ученых, исходят от звездной системы, в которой находится так называемый горячий Юпитер, газообразная планета-гигант. Она расположена очень близко к собственной звезде.

Сама эта система находится на сравнительно небольшом расстоянии от Земли – всего в 51 световом годе.

Наблюдение за магнитным полем экзопланеты поможет астрономам понять ее атмосферные свойства и внутреннее строение, а также природу ее взаимодействия со своей звездой.

Как сообщал OBOZREVATEL: