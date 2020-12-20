Астрономы впервые поймали сигнал с экзопланеты за пределами Солнечной системы
Международная команда астрономов впервые зафиксировала радиоизлучение от экзопланеты, расположенной за пределами Солнечной системы.
Как говорится в исследовании, опубликованном на сайте Корнельского университета, радиовсплески, которые исходили от созвездия Волопаса, были обнаружены с помощью низкочастотной решетки LOFAR и радиотелескопа, расположенного в Нидерландах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Всплески радиоизлучения, по мнению ученых, исходят от звездной системы, в которой находится так называемый горячий Юпитер, газообразная планета-гигант. Она расположена очень близко к собственной звезде.
Сама эта система находится на сравнительно небольшом расстоянии от Земли – всего в 51 световом годе.
Наблюдение за магнитным полем экзопланеты поможет астрономам понять ее атмосферные свойства и внутреннее строение, а также природу ее взаимодействия со своей звездой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
астрономы из США обнаружили во Вселенной ранее неизвестное науке явление – космические лучи из электронов, которые были ускорены ударными волнами, порожденными корональными выбросами массы на Солнце.
В июне исследователи обнаружили "двойников" Земли и Солнца – звезду Kepler-160 и планету KOI-456.04. Они находятся на расстоянии трех тысяч световых лет от Солнечной системы.
А в сентябре ученые NASA нашли на планете Юпитер гигантский шторм, масштаб которого мог бы поглотить даже всю Землю.
Также в космосе обнаружили вероятного "близнеца" загадочной девятой планеты Солнечной системы, существование которой доказано лишь гипотетически.