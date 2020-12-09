Астрономы сделали самое четкое фото пятна на Солнце

Астрономы смогли сделать самое четкое фото пятна на Солнце. Его зафиксировал телескоп Inouye Solar Telescope, установленный на вершине вулкана Халеакала острова Мауи.

Как сообщили на Telegram-канале Naked Space, телескоп все еще находится на заключительной стадии ввода в эксплуатацию и снимок такого рода стал для него первым.

Однако его качество, по мнению ученых, свидетельствует о большом прорыве в наблюдении главной звезды Солнечной системы с поверхности Земли в следующем 11-летнем цикле светила.

Самое четкое фото пятна на Солнце. Telegram-канал Naked Space

Так, пространственное разрешение изображения запечатленного солнечного пятна примерно в 2,5 раза выше, чем у всех когда-либо полученных ранее. На нем можно увидеть магнитные структуры размером до 20 км.

Напомним, в июле сотрудники Европейского космического агентства и NASA продемонстрировали первые фото Солнца крупным планом. Получить их удалось благодаря аппарату EUI, который пролетел от звезды на расстоянии 77 млн километров.

А с помощью телескопа Hubble ученые получили самый глубокий снимок видимой части Вселенной. Смотря на него, создается ощущение движения в трубе.

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