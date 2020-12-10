Астрономы разгадали тайну происхождения "ушей" Галактики
Ученые во Вселенной обнаружили шарообразные скопления газа, от которых исходило рентгеновское излучение. Эта находка под ядром Млечного Пути помогла объяснить так называемые "ушей" нашей Галактики – пузыри Ферми.
Как пишет журнал Nature, научное открытие сделали исследователи Орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".
"Ушами" Млечного Пути астрономы называют гигантские пузыри газа, от которых исходит интенсивное гамма-излучение. Их открыл орбитальный телескоп Fermi в 2010 году. Впоследствии астрономы обнаружили аналогичные пузыри у соседней Туманности Андромеды, а также нашли намеки на то, они есть и в окрестностях других спиральных галактик", – рассказал один из исследователей.
По мнению астрофизиков, пузыри Ферми образовались в результате активности сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики в прошлом. Сам процесс образования пузырей занял около 1-2 млн лет.
"Эти пузыри расположены симметрично над галактической плоскостью и под ней. Их размеры достигают 45 тысяч световых лет, что сравнимо с размерами Галактики, которые составляют примерно 97 тысяч световых лет", – пояснили ученые.
Ученые добавили, что это открытие позволяет утверждать, что ранее в центре нашей Галактики была активная сверхмассивная черная дыра. К тому же теперь астрономы почти уверены, что черные дыры влияют на скорость с которой галактики могут создавать звезды. Также это может объяснить, почему примерно в половине галактик в ближайших окрестностях Млечного Пути звезды перестали рождаться.
"Таким образом, появились основания считать, что между нашей Галактикой и ее центральной сверхмассивной черной дырой существует сильная форма коэволюции, которая проявляется спорадически", – резюмировали ученые.
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