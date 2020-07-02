Астрономы рассказали об "аппетитах" одной из самых больших черных дыр: способна поглотить Солнце за день

Ученые провели новые исследования самой быстрорастущей черной дыры во Вселенной и выяснили, что в день она поглощает материю, которая по массе эквивалентна Солнцу.

Как сообщает CNN, исследование было опубликовано в журнале "Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества". В нем говорится, что обнаруженная в 2018 году черная дыра J2157 ежедневно потребляет в два раза больше материи, чем предполагалось ранее.

"Она находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет. То есть она зародилась еще тогда, когда Вселенной было всего лишь около 1,2 миллиарда лет. Её масса примерно в 8000 раз больше, чем черной дыры в центре Млечного Пути", – рассказал ведущий автор исследований Кристофер Онкен.

Согласно заявлению астрономов, эта черная дыра – самый яркий из известных квазаров.

"Если бы она находилась в центре Млечного пути, то казалась бы в 10 раз ярче, чем наша Луна. Вероятно, это сделало бы жизнь на земле невозможной из-за огромного количества рентгеновского излучения, исходящего от неё", – заявил он.

Соавтор исследования Фуян Биан поделился, что новое исследование подтвердило скорость роста J2157 и она считается "рекордсменом" среди остальных черных дыр по скорости поглощения материи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе наблюдений с Очень Большим телескопом Европейской южной обсерватории (VLT) астрономы обнаружили пропажу неустойчивой массивной звезды в карликовой галактике.