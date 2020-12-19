Астрономы показали феномен блуждающих планет-сирот на видео

В сети показали составленную астрономами модель движения так называемых планет-сирот – это небесные тела, вытолкнутые из своих систем.

Как пишет Telegram-канал Naked Space, сейчас науке известно лишь 22 таких объекта, к тому же некоторые даже в этом списке – лишь потенциально. Однако ученые предполагают, что всего во Вселенной численность подобных "сирот" может достигать миллиардов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Особенность планет-"отшельников"заключается в том, что их очень трудно обнаружить. Так, для этого исследователям, к примеру, приходится прибегать к методу микролинзирования – искажения света более далеких объектов, на фоне которых проходит темная гравитирующая масса (в этом случая – планета-сирота).

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