Астрономы показали феномен блуждающих планет-сирот на видео
В сети показали составленную астрономами модель движения так называемых планет-сирот – это небесные тела, вытолкнутые из своих систем.
Как пишет Telegram-канал Naked Space, сейчас науке известно лишь 22 таких объекта, к тому же некоторые даже в этом списке – лишь потенциально. Однако ученые предполагают, что всего во Вселенной численность подобных "сирот" может достигать миллиардов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Особенность планет-"отшельников"заключается в том, что их очень трудно обнаружить. Так, для этого исследователям, к примеру, приходится прибегать к методу микролинзирования – искажения света более далеких объектов, на фоне которых проходит темная гравитирующая масса (в этом случая – планета-сирота).
Как сообщал OBOZREVATEL:
на расстоянии 336 световых лет от Земли ученые обнаружили возможного "двойника" таинственной девятой планеты Солнечной системы.
Предполагается, что это небесное тело также было выброшено за пределы своей системы.
Также NASA удалось сфотографировать галактику-"трансформер" с помощью гравитационного линзирования. На Земле ее форма кажется похожей на длинную дугу.
Кроме того, астрономы смоделировали процесс зарождение спутника Земли – Луны – и показали его за минуту. На кадрах видно, как множество космических объектов после столкновения слились и образовали единое небесное тело.