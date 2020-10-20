Астрономы поймали момент слияния двух галактик. Фото

Астрономам NASA и Европейского космического агентства удалось сфотографировать момент втягивания галактики NGC 2799 в центр соседней NGC 2798.

Уникальный кадр опубликовали на сайте обсерватории телескопа Hubble, который и запечатлел редкое астрономическое явление. Ученые объяснили, что на снимке изображены взаимодействующие галактики.

Их называют так из-за влияния, которое они оказывают друг на друга. В конечном итоге оно может привести к слиянию или уникальному образованию.

Момент слияния галактик NGC 2799 и NGC 2798. Сайт обсерватории космического телескопа Hubble

"Кажется, что эти две галактики уже сформировали боковой водяной смерч, а звезды из NGC 2799 падают в NGC 2798, почти как капли воды", – отметили астрономы.

По их словам, галактические слияния могут происходить от нескольких сотен миллионов до более чем миллиарда лет. Кроме того, несмотря на то, что кажется, будто слияние двух галактик станет катастрофическим для звездных систем внутри, на самом деле это не так. Ведь огромное пространство между звездами означает, что их столкновения маловероятны. Поэтому небесные тела обычно дрейфуют друг мимо друга.

Напомним, ранее космический телескоп NASA Hubble зафиксировал галактику NGC 1614, образованную в результате слияния двух других галактик. Это космическое явление в будущем ожидает и Млечный путь.

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