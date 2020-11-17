Астрономы открыли самую маленькую планету-изгой, похожую на Землю

Ученые объявили об открытии самой маленькой из обнаруженных на сегодняшний день свободно плавающих планет размером с Землю.

Об этом сообщило издание Phys.org. Открытие сделала международная группа исследователей под руководством польских астрономов.

На сегодняшний день открыто более 4000 внесолнечных планет. Хотя многие из известных экзопланет не похожи на экзопланеты в нашей солнечной системе, у них есть одна общая черта – все они вращаются вокруг звезды.

Однако теории образования и эволюции планет предсказывают существование свободно плавающих планет, которые гравитационно не связаны ни с одной звездой.

Действительно, несколько лет назад польские астрономы из группы OGLE из Астрономической обсерватории Варшавского университета предоставили первые доказательства существования таких планет в Млечном Пути.

Экзопланеты редко можно наблюдать напрямую. Обычно астрономы находят планеты, наблюдая за светом ее звезды-хозяина. Например, если планета пересекает диск своей родительской звезды, то наблюдаемая яркость звезды периодически падает на небольшую величину, вызывая так называемые транзиты.

Свободно плавающие планеты практически не излучают излучения и по определению не вращаются вокруг родительской звезды, поэтому их нельзя обнаружить с помощью традиционных методов астрофизического обнаружения. Тем не менее планеты-изгои можно найти с помощью астрономического явления, называемого гравитационным микролинзированием.

Ученые объявили об открытии самого короткого из когда-либо обнаруженных событий микролинзирования под названием OGLE-2016-BLG-1928, время которого составляет всего 42 минуты.

"Когда мы впервые заметили это событие, было ясно, что оно должно быть вызвано чрезвычайно крошечным объектом", – сказал доктор Радослав Полесский из Астрономической обсерватории Варшавского университета, соавтор исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вашингтонский университет под руководством ученого Дирка Шульце-Макуха провел поиски во Вселенной планет, которые были бы похожи на Землю либо вовсе были бы идеальны для жизни людей.