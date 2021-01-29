Астрономы обнаружили уникальную систему с "танцующими" экзопланетами
Астрономы обнаружили уникальную систему из шести экзопланет, пять из которых вращаются вокруг звезды в редком ритмическом "танце", который называется резонансной цепью.
Как сообщает Naked Space, уникальность в том, что она имеет необычно упорядоченные орбиты и неупорядоченные плотности. Находится данная система в 200 световых годах от Земли в созвездии Скульптора.
Отмечается, что благодаря транзитному и лучевому способам обнаружения, ученые смогли исследовать экзопланеты, входящие в нее. В частности, две из них являются скалистыми суперземлями, а остальные – газовые мини-нептуны. Расположены они гораздо ближе к звезде, чем Земля к Солнцу, поэтому год у них длится от нескольких земных дней до нескольких месяцев.
Орбиты экзопланет очень нестабильны, утверждают астрономы. Часть небесных тел замкнуты в резонансную цепочку, что позволяет им выравниваться после определенного количества оборотов.
Также напомним, ранее NASA совместно с Европейским космическим агентством опубликовали фото галактики NGC 4535, расположенной в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. Ее называют "затерянной галактикой" из-за того, что она имеет туманный, несколько призрачный вид.
А в туманности Киля орбитальный телескоп Hubble сфотографировал газопылевое облако "неприличной формы". Астрономы назвали его "Дерзкий палец". Он представляет собой маленькие, темные, плотные сгустки пыли и газа – именно в таких часто рождаются звезды. Из-за его формы облако стало объектом многих шуток.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ученые допустили возможность существования параллельных вселенных, на что их натолкнул гипотетический сценарий образования первичных черных дыр, предшествовавших появлению звезд и галактик;
также астрономы выдвинули предположение, что во Вселенной могут существовать черные дыры-гиганты. Они существуют в центрах галактик и поглощают звезды, газ из своего окружения, а также сливаются друг с другом.