Астрономы обнаружили уникальную систему с "танцующими" экзопланетами

Астрономы обнаружили уникальную систему из шести экзопланет, пять из которых вращаются вокруг звезды в редком ритмическом "танце", который называется резонансной цепью.

Как сообщает Naked Space, уникальность в том, что она имеет необычно упорядоченные орбиты и неупорядоченные плотности. Находится данная система в 200 световых годах от Земли в созвездии Скульптора.

Отмечается, что благодаря транзитному и лучевому способам обнаружения, ученые смогли исследовать экзопланеты, входящие в нее. В частности, две из них являются скалистыми суперземлями, а остальные – газовые мини-нептуны. Расположены они гораздо ближе к звезде, чем Земля к Солнцу, поэтому год у них длится от нескольких земных дней до нескольких месяцев.

Орбиты экзопланет очень нестабильны, утверждают астрономы. Часть небесных тел замкнуты в резонансную цепочку, что позволяет им выравниваться после определенного количества оборотов.

Также напомним, ранее NASA совместно с Европейским космическим агентством опубликовали фото галактики NGC 4535, расположенной в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. Ее называют "затерянной галактикой" из-за того, что она имеет туманный, несколько призрачный вид.

А в туманности Киля орбитальный телескоп Hubble сфотографировал газопылевое облако "неприличной формы". Астрономы назвали его "Дерзкий палец". Он представляет собой маленькие, темные, плотные сгустки пыли и газа – именно в таких часто рождаются звезды. Из-за его формы облако стало объектом многих шуток.

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