Астрономы обнаружили странную орбиту у планеты, где год длится 15 тысяч земных лет

Астрономы NASA с помощью телескопа Hubble начали новую волну исследований открытой в 2013 году экзопланеты HD 106906 b, на которой год длится 15 тысяч земных лет.

Результаты работы ученых были опубликованы в The Astronomical Journal. Отмечается, что найденная ранее планета вызвала новый интерес, так как телескоп зафиксировал ее необычную орбиту.

Предполагается, что из-за ее наклона на 36 или 44 градуса к плоскости системы экзопланета имеет в году 15 тысяч земных лет. На подобное положение орбиты могло повлиять формирование поблизости к звездам, что привело к распаду орбиты с последующей миграцией практически вплотную к центральным светилам.

Отмечается, что исходящие со стороны звезд-близнецов гравитационные силы могли потеснить планету, вследствие чего она оказалась на самых окраинах межзвездного пространства. Прошедшая поблизости звезда помогла ей стабилизироваться и не отдалиться от своей системы.

Ранее ученые пришли к выводу, что HD 106906 b существовала в системе двух молодых светил возрастом порядка 15 млн лет и размещена на удаленности в 336 световых лет от Земли. В момент своего обнаружения небесное тело превосходило по массе Юпитер в 11 раз.

Справка

Космический телескоп "Хаббл" – это автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли. Это совместный проект НАСА и Европейского космического агентства, который входит в число Больших обсерваторий НАСА. Благодаря отсутствию влияния атмосферы разрешающая способность телескопа в 7—10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) — ведомство, относящееся к федеральному правительству США и подчиняющееся непосредственно президенту США.

Как сообщал OBOZREVATEL, также американские ученые зафиксировали во Вселенной неизвестное ранее науке явление в виде космических лучей из электронов, которые были ускорены ударными волнами, порожденными корональными выбросами массы на Солнце.