Астрономы обнаружили необычно умирающие сверхновые звезды

Ученые обнаружили новый вид необычных сверхновых звезд, которые после своего уничтожения не оставляют нейтронных звезд или черных дыр.

Об этом написал "Корреспондент" со ссылкой на Space Ref. Исследователи сделали открытие после наблюдения за одной из них – сверхновой SN2016iet. Они детально изучили ее с помощью разных телескопов.

В течение 800 дней после вспышки астрологи обнаружили слабое свечение водорода, которое указывало на нахождение звезды в относительно пустой области пространства в 54 тысячах световых лет от центра родительского светила.

Астрономы обнаружили необычные сверхновые Space Ref

SN2016iet появилась после взрыва звезды массой в 200 раз превышающей солнечную. Обычно подобное влечет за собой образование нейтронного светила или черной дыры. Но в этот раз произошло высвобождение энергии, которая обернула процесс вспять и спровоцировала разрушение даже ярда звезды.

После взрыва остатки светила столкнулись с материалом, выпущенным ранее, что породило излучение.

Как сообщал OBOZREVATEL, миссии NASA удалось зафиксировать мощную ударную волну на Солнце, которая всколыхнула всю систему. Высококачественные замеры явления ученые сделали впервые в истории.

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