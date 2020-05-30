Астронавты NASA полетели в космос на корабле Маска Crew Dragon. Фото и видео

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска отправился в свой первый пилотируемый полет.

Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде, США в 22:22 по киевскому времени (чтобы посмотреть все фото и видео, доскрольте до конца страницы).

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Crew Dragon на орбиту доставила ракета Falcon 9, затем от отстыковался от основного двигателя. Теперь корабль отправился к Международной космической станции. Полет в одну сторону продлится около 19 часов.

Астронавты NASA полетели в космос на корабле Маска Crew Dragon

Астронавты NASA полетели в космос на корабле Маска Crew Dragon

Астронавты NASA полетели в космос на корабле Маска Crew Dragon

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За стартом наблюдали также президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

На борту корабля находятся опытные астронавты – 49-летний пилот Роберт Льюис Бенкен и 53-летний командир Дуглас Джеральд Херли.

Отметим, что если весь полет пройдет успешно, то уже в августе 2020 года состоится первая коммерческая миссия к МКС. Также объявлены имена членов экипажа, которые отправятся в миссию: Шэннон Уолкер, Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Соити Ногути.

Отметим, что запуск почти все время подготовки был под угрозой срыва из-за погоды, которая менялась каждые несколько минут.

Главное, что нужно знать о запуске Crew Dragon

Компания SpaceX впервые отправила в космос корабль с людьми на борту.

Впервые с 2011 года людей к Международной космической станции отправили не на российском "Союзе".

На борту корабля находятся 49-летний Роберт Льюис Бенкен (пилот) и 53-летний Дуглас Джеральд Херли (командир экипажа).

Crew Dragon на орбиту доставила ракета Falcon 9, затем он отправился к Международной космической станции. Полет в одну сторону продлится около 19 часов.

Корабль доставит на борт МКС картину и мозаику из фотографий выпускников 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая попытка запуска была предпринята 27 мая, однако за 16 минут до старта его отменили из-за сложных погодных условий.