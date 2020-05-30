Астронавты NASA полетели в космос на корабле Маска Crew Dragon. Фото

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска отправился в свой первый пилотируемый полет.

Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде, США в 22:22 по киевскому времени.

Crew Dragon на орбиту доставила ракета Falcon 9, теперь корабль отправился к Международной космической станции. Полет в одну сторону продлится около 19 часов.

Отметим, что SpaceX впервые отправила в космос корабль с людьми на борту. Также это первый запуск людей к МКС не на российском "Союзе".

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