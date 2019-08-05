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Астероид размером с небоскреб несется к Земле: названа дата

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Астероид 2006 QQ23, который превышает размеры небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг, пролетит мимо Земли 10 августа.

Об этом сообщает CNN. Его размер составляет 569 метров. Астероид подойдет к Земле на расстояние около 8 миллионов километров.

По словам ученых, он разминется с Землей. Так в NASA отметили, что ежегодно около шести космических объектов размером с Астероид 2006 QQ23 проходят мимо Земли. По словам ученых, если какой-либо объект размером с него упадет на Землю, это может привести к опустошению территории штата.

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В NASA добавили, что существует технология, позволяющая находить и отслеживать такие астероиды, когда они будут близко проходить мимо Земли.

К Земле несется астероид

К Земле несется астероид

noticieros.televisa.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA сообщили, что не смогут спасти Землю от астероида в случае опасности.

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NASA
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