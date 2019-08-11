Астероид Апофис мчится к Земле: украинский ученый дал неожиданный прогноз

Крупный астероид Апофис, который мчится к Земле, в идеале не должен вызвать никаких серьезных катаклизмов.

Однако, как отмечает советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов, все будет зависеть от того, на какой высоте он пройдет, пишут "Факты".

"О последствиях мы пока ничего сказать не можем. Но, думаю, что обойдется без катаклизмов. Все будет зависеть от того, на какой высоте он пройдет от Земли. Если 200 тысяч километров и выше, то все будет хорошо", – сказал он.

Астероид Апофис мчит к Земле Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, астероид Апофис 13 апреля 2029 года пролетит всего в 38 тысячах километров от центра Земли. Этот факт не на шутку взволновал ученых NASA.

Существует маленькая вероятность, что астероид угодит в шестисотметровую опасную зону, где гравитационное поле планеты изменит его траекторию. Тогда при следующем возвращении в 2036-м году "Апофис" заденет нашу планету.

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