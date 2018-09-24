Армагеддон, ''смерть МКС'' и жизнь на Марсе: эксперт NASA назвал основные вызовы для человечества

“Вы знаете, удивлен, насколько популярна тема космоса в Украине. В Америке сложно вызвать подобный ажиотаж. Быстрее услышишь “О, опять какой-то чувак из NASA приехал”, - радостно говорит гость из NASA Майкл Хесс, которого организаторы просто-таки вырвали на интервью из окружения студентов и молодых стартаперов - участников крупного фестиваля современных технологий Interpipe TechFest, проходившего в Днепре.

Майкл Хесс - заместитель директора космического центра им. Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне, потому в Украине, представляя его публике, чаще всего говорят “Это тот человек, которому звонят со словами “Хьюстон, у нас проблемы”. Он на самом деле знаком со всеми основными трудностями и победами NASA. В 90-х он работал с американскими и российскими космонавтами в рамках программы "Мир" - "Шаттл", а потом контролировал создание Международной космической станции (МКС).

Так как Майкл Хесс за свою карьеру курировал разные направления в NASA - начиная от разведки и заканчивая космической медициной, OBOZREVATEL решил обсудить с экспертом самые громкие вызовы, которые стоят перед NASA и человечеством в будущем.

Майкл Хесс

Вызов №1 - Большая мечта о Марсе

Самой амбициозной целью NASA является исследование Марса, хотя на сегодняшний день еще нет точных данных том, как образовалась планета и возможна ли там жизнь. Недавно на Марс отправили космический аппарат InSight, который доставит на поверхность сейсмометры, измеряющие тектоническую активность планеты.

mars.nasa.gov

“Конечно, мы хотели бы активнее исследовать и на другие планеты, но Марс на самом деле больше похож на Землю. Там были обнаружены следы воды, поэтому мы думаем, что сможем покинуть Землю, и у нас есть ресурсы, которые мы можем использовать на Марсе”, - объясняет Хесс, добавляя, что сейчас ученые имеют ограниченные технические возможности. Потому основной акцент делается на сбор информации - например, в NASA очень довольны миссией марсохода Curiosity.

Curiosity mars.nasa.gov

“В Солнечной системе есть и другие интересные объекты для исследования. Возможно, когда-нибудь мы обратим больше внимание на Европу (шестой спутник Юпитера, обнаруженный еще Галилео Галилеем. - Ред.). Вероятно, будут и другие цели, возможно, Пояс астероидов или другие отдаленные объекты. Но Марс - это следующая большая идея”, - уверен эксперт NASA.

Вызов №2 - “Одни ли мы во Вселенной?”

Если раньше основные сведения об экзопланетах (планетах вне Солнечной системы. - Ред.) доставлял телескоп Kepler, то сейчас в NASA решили запустить нового "охотника заэкзопланетами" - телескоп TESS. А Европейское космическое агентство в начале 2019-го года планирует усилить наблюдения еще одним телескопом - CHEOPS, который предназначен для поиска и изучения уже открытых экзопланет.

“Почти 40 лет назад ученый по имени Карл Саган в своей книге "Космос" теоретически описал существование этих планет и размышлял над тем, может ли там быть разумная жизнь. А еще 10 лет назад мы не знали, есть ли вне Солнечной системы планета или планеты, похожие на Землю. И теперь мы понимаем, что есть другие планеты, где, возможно, есть "зона обитаемости", и даже жидкая вода. И поскольку технологии улучшаются, мы можем обнаружить и другие важные показатели в атмосфере планет - органические вещества или что-то еще. Это может дать нам новые подсказки. Все это является частью поиска жизни и ответа на вопросы о человечестве: “Одни ли мы?” Есть ли другая жизнь?” Ответ может быть действительно удивительным, если мы найдем жизнь в других местах - вне нашей Солнечной системы”, - считает Хесс.

Правда, мечты о полетах к подобным планетам пока что действительно звучат фантастически. Например, недавно ученые из Страсбургского университета посчитали - для успешного полета к ближайшей экзопланете - Проксима b - понадобится 6300 лет и 98 людей. Но с появлением двигателей нового поколения или в результате технологического прорыва - именно планеты вне Солнечной системы с атмосферой, которая по характеристикам приближена к земной, могут стать следующей большой целью.

Закат на планетах с "зоной обитаемости" UPR Arecibo

Вызов №3 - коммерциализация космоса

SpaceX помогает NASA поставлять груз на МКС, объявляет о первом космическом туристе, а Илон Маск даже дразнится собственным проектом марсианской базы. В мире появляется все больше частных компаний, которые предлагают разнообразные разработки в области исследования космоса. При этом Хесс убежден, что на данном этапе SpaceX и NASA - партнеры.

“Существует контракт на поставку грузов для NASA, для доставки астронавтов. Предположим, если Space X придумает решение для высадки на Марс, почему бы и не воспользоваться? Поэтому мы рассматриваем ее как возможность иметь партнера в будущем. Мы более чем рады использовать компанию как своего рода приложение Uber и “кататься” на другой планете. Мы не должны быть единственными. Мы не рассматриваем Маска как конкурента, а скорее как важного поставщика услуг, так что это отличная возможность для сотрудничества”, - смеясь говорит Майкл Хесс.

Falcon-9 с грузом для МКС, апрель 2018 nasa.gov

Вызов №4 - политика Трампа и “смерть” МКС

Администрация президента США Дональда Трампа решила, что до 2025 года финансирование МКС из госбюджета должно плавно прекратиться. В этом же году номинально завершается срок эксплуатации станции. У американцев уже есть новый амбициозный проект - окололунная станция. Его воплощение очень важно, так как для исследований и дальнейшего покорения космоса необходимо место, где астронавты смогут находиться достаточно долго.

“Возможно, до этого времени NASA перестает быть владельцем МКС, и какая-то другая компания будет частично управлять космической станцией, а мы просто будем покупать услуги. Но это сложный вопрос, потому что у нас есть международные партнеры. Мы должны выяснить, чем это обернется для других стран - если сотрудничество с США изменится с правительственной на коммерческую модель. Замглавы NASA Уильям Герстенмайер сейчас работает над тем, чтобы разработать план действий по этому вопросу”, - отметил Хесс.

Вызов №5 - атака на Землю

Количество выдуманных новостей об атаке несуществующей планеты Нибиру (еще называют Планета X, Планета 9) - удивляет, если учесть тот факт, что NASA неоднократно предупреждала - распространяется фейк. Космический Армагеддон не может настать неожиданно - с Земли и космоса ведется постоянное наблюдение.

Одна из страшилок в таблоиде Daily Star

“Это все конспирология. Люди просто реагируют на то, что они читают в интернете. Если говорить серьезно, NASA контролирует ситуацию, чтобы убедиться - Земле не грозят астероиды или другие небесные тела. Если подобный объект будет выявлен, человечество сможет принять меры. Ну, вы наверняка видели голливудские фильмы с подобным сценарием”, - смеется эксперт.

По его словам, во Вселенной действительно множество неизученных объектов, потому наблюдение - одно из основных направлений работы. “Но риск реально существует. Потому NASA подключает все новые телескопы и страны-партнеры, которые ищут и изучают различные угрозы. Планета X выдумана людьми, но есть реальные объекты, и мы оцениваем их потенциал”.