Археологи выяснили, что, кроме табака, курили древние майя

Индейцы майя использовали для курения смеси из двух видов табака с добавлением бархатцев и хранили их в специальных сосудах – так называемых вененерас.

К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского государственного университета, Чикагского университета и Университета Кентукки (США), Национального института антропологии и истории (Мексика), исследовав 14 таких колб. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Известно, что шаманы индейцев Мезоамерики общались со сверхъестественными существами в том числе посредством употребления психоактивных растений, из которых делали курительные смеси. Доступ к ним был ограничен.

Во время исследования "венерас" (в переводе – "бутылка с ядом"; в них хранили лекарства, табак, пигментирующие вещества и яды) ученые обнаружили следы табака двух видов — Nicotiana tabacum и N. Rustica имикроскопические остатки Tagetes lucida — мексиканского эстрагона, или бархатцев лучистых. Поэтому авторы работы предположили, что индейцы майя добавляли в свою табачную смесь это растение, чтобы курение было приятным.

Обшитая панелями колба типа Муна (750–900 гг. н. э.) с характерным орнаментом с зазубренными краями phys.org

В Мексике и Гватемале эстрагон широко известен своей ролью в обрядах мертвых, которые, по-видимому, имеют доколумбовые корни. Однако современные общины уичоли в западной Мексике продолжают курить сушеные листья и цветы либо сами по себе, либо в смеси с другими травами.

Индейцы Майя добавляли в курительные смеси Мексиканский эстрагон sortseeds.ru

Ранее остатки растений в древних индейских сосудах также изучались, но знания о них ограничивались небольшим числом биомаркеров, в которые входили никотин, анабазин, котинин и кофеин.

"Хотя было установлено, что табак широко использовался на всей территории Америки до и после контакта с европейцами, доказательства использования других растений в медицинских или религиозных целях остались в значительной степени неизученными", — сообщил доктор антропологии Вашингтонского государственного университета Марио Циммерманн.

Теперь, благодаря новым методам исследования, этот пробел в знаниях можно будет восполнить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что высокий или низкий риск развития рака является врожденной чертой, поэтому люди, которые курят и ведут нездоровый образ жизни, не обязательно могут заболеть.