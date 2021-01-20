Археологи выяснили, что, кроме табака, курили древние майя

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Наука
393
Племена майя употребляли курительные смеси из трех компонентов

Индейцы майя использовали для курения смеси из двух видов табака с добавлением бархатцев и хранили их в специальных сосудах – так называемых вененерас.

К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского государственного университета, Чикагского университета и Университета Кентукки (США), Национального института антропологии и истории (Мексика), исследовав 14 таких колб. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Известно, что шаманы индейцев Мезоамерики общались со сверхъестественными существами в том числе посредством употребления психоактивных растений, из которых делали курительные смеси. Доступ к ним был ограничен.

Во время исследования "венерас" (в переводе – "бутылка с ядом"; в них хранили лекарства, табак, пигментирующие вещества и яды) ученые обнаружили следы табака двух видов — Nicotiana tabacum и N. Rustica имикроскопические остатки Tagetes lucida — мексиканского эстрагона, или бархатцев лучистых. Поэтому авторы работы предположили, что индейцы майя добавляли в свою табачную смесь это растение, чтобы курение было приятным.

Обшитая панелями колба типа Муна (750–900 гг. н. э.) с характерным орнаментом с зазубренными краями

В Мексике и Гватемале эстрагон широко известен своей ролью в обрядах мертвых, которые, по-видимому, имеют доколумбовые корни. Однако современные общины уичоли в западной Мексике продолжают курить сушеные листья и цветы либо сами по себе, либо в смеси с другими травами.

Индейцы Майя добавляли в курительные смеси Мексиканский эстрагон

Ранее остатки растений в древних индейских сосудах также изучались, но знания о них ограничивались небольшим числом биомаркеров, в которые входили никотин, анабазин, котинин и кофеин.

"Хотя было установлено, что табак широко использовался на всей территории Америки до и после контакта с европейцами, доказательства использования других растений в медицинских или религиозных целях остались в значительной степени неизученными", — сообщил доктор антропологии Вашингтонского государственного университета Марио Циммерманн.

Теперь, благодаря новым методам исследования, этот пробел в знаниях можно будет восполнить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что высокий или низкий риск развития рака является врожденной чертой, поэтому люди, которые курят и ведут нездоровый образ жизни, не обязательно могут заболеть.

курение