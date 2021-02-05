Археологи впервые нашли в Египте мумию из грязи. Фото

Археологи впервые нашли мумию периода Древнего Египта, которая была покрыта оболочкой из грязи.

Как пишет Plos One, мумия относится к эпохе позднего Нового царства до 21-й династии Египта (1294-945 гг. до. н. э.). По словам ученых, они ранее находили останки мумий, что содержали твердую смолу. Но вот такой защитный слой грязи они зафиксировали впервые.

Надпись на саркофаге гласила, что женщину при жизни звали Меруа и она была титулованный лицом. Ее тело (левая колено и голень) было повреждено при "неизвестных обстоятельствах" уже после погребения. Археологи предположили, что возраст женщины был от 26 до 35 лет.

Мумия в оболочке из грязи

По одной из версий, мумию обернули в грязь, подражая элитам. Ведь известно, что мумии членов королевской семьи покрывали дорогостоящим смоляным оболочками. А в данном случае грязь стала дешевой альтернативой.

Археологи отметили, что подобные грязевые оболочки могли быть и у других мумий, не принадлежащих к королевской семье.

"Грязевая" мумия

Рентген мумии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте археологи раскопали мумию человека с золотым языком.