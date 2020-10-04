8 из 10 человек, теряющих обоняние, заражены COVID-19 – исследование

Восемь из десяти человек, теряющих обоняние или вкус, заражены коронавирусом. Такие результаты показало исследование ученых Университетского колледжа Лондона, Британия.

Так, специалисты обнаружили, что потеря обоняния является надежным индикатором вируса и часто возникает, даже если у пациентов нет кашля или температуры, сообщает Daily Mail.

В эксперименте ученых участвовали около 600 человек, потерявших обоняние в разгар эпидемии в апреле и мае 2020 года.

Оказалось, что у 78% были выработаны антитела к COVID-19. При этом у 40% из них не было ни кашля, ни температуры.

В связи с этим ученые призвали всех, кто обнаруживает, что не чувствует запахов, таких как чеснока, лука, кофе или духов, самоизолироваться и пройти тестирование ПЦР на коронавирус.

Как известно, потеря или изменение вкуса или обоняния считается одним из трех ключевых симптомов COVID-19 (по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании) наряду с кашлем и высокой температурой.

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