8 из 10 человек, теряющих обоняние, заражены COVID-19 – исследование

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
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Ученые призвали всех, кто не чувствует запахов, таких как чеснока, лука, кофе или духов, самоизолироваться и пройти тест на коронавирус

Восемь из десяти человек, теряющих обоняние или вкус, заражены коронавирусом. Такие результаты показало исследование ученых Университетского колледжа Лондона, Британия.

Так, специалисты обнаружили, что потеря обоняния является надежным индикатором вируса и часто возникает, даже если у пациентов нет кашля или температуры, сообщает Daily Mail.

В эксперименте ученых участвовали около 600 человек, потерявших обоняние в разгар эпидемии в апреле и мае 2020 года.

Оказалось, что у 78% были выработаны антитела к COVID-19. При этом у 40% из них не было ни кашля, ни температуры.

В связи с этим ученые призвали всех, кто обнаруживает, что не чувствует запахов, таких как чеснока, лука, кофе или духов, самоизолироваться и пройти тестирование ПЦР на коронавирус.

Как известно, потеря или изменение вкуса или обоняния считается одним из трех ключевых симптомов COVID-19 (по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании) наряду с кашлем и высокой температурой.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом можно заразиться во второй раз: кто в группе риска и насколько опасен "рецидив".

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