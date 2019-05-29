70 лет холода: ученые предупредили о приближении Ледникового периода

Совсем скоро на Земле может начаться существенное похолодание. Этот процесс приведет к тому, что с 2020 года на нашей планете постепенно наступит Ледниковый период.

К такому выводу пришли эксперты, передает "Space Weather". Так со следующего года Солнце перейдет в фазу минимально возможной активности.

Подобное происходило в 1645-1715 годах, когда на Солнце было минимальное количество пятен "Минимум Маундера". Данный сюжет может повториться, поскольку с каждым годом количество образований на Солнце уменьшается

Ученые утверждают, что грядущий Ледниковый период станет суровым. Длиться он будет 70 лет.

Ученые предупредили о приближении Ледникового периода Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, на Земле уже наступил радикальный сдвиг в климате, который может привести к ужасающим последствиям.

Грядет новый "ледниковый период", предупредил климатолог Джон Кейси, который сотрудничает с НАСА.

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