28 ноября – День Марса: 10 интересных фактов о Красной планете

В субботу, 28 ноября, отмечается День Марса. Именно в этот день в 1964 году была запущена беспилотная космическая станция "Маринер-4", совершившая первый успешный полет над планетой и передавшая первые ее снимки на Землю.

В настоящее время исследованиями Марса занимаются три аппарата: "Марс Одиссей", "Марс-экспресс" и "Марсианский разведывательный спутник". Самые интересные факты о Красной планете читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Марс называют Красной планетой из-за красноватого оттенка поверхности. Такой цвет ей придает минерал, оксид железа маггемит.

Марс – четвертый по удаленности от Солнца. По размерам – седьмой в Солнечной системе. Масса Марса – 10,7% массы Земли. По линейному размеру он почти вдвое меньше нашей планеты.

Температура на Марсе колеблется от - 153 градусов Цельсия на полюсах зимой и до +20 градусов летом на экваторе.

Одна из теоретических возможностей "разогреть" Марс, которую обсуждают ученые, – атомная бомбардировка планеты.

Год на Марсе составляет 686 земных суток, солнечные сутки – 24 часа 39 минут.

Атмосфера Марса на 95,32 % состоит из углекислого газа, на 2,7 % – азота, 1,6 % – аргона. Кислорода – всего 0,145 %. Для сравнения, в атмосфере Земли – 78% азота, 21% кислорода, 1% аргона и 0,03% углекислого газа.

Гравитация Марса в два с половиной раза слабее, чем на Земле.

Гора Олимп на Марсе – самая высокая в Солнечной системе, ее высота – 27,4 километра.

Марс, наряду с Луной, – самый вероятный кандидат на основание колонии людей в обозримом будущем. Путь к Марсу требует наименьших энергетических затрат, если не считать Венеры. Человек не может прожить на поверхности Марса без защитного костюма, однако, по сравнению с жаркими Меркурием и Венерой, лишенными атмосферы Луной и астероидами и холодными внешними планетами, условия на Марсе гораздо более пригодные для освоения.

Когда ядро Марса стало остывать, магнитное поле ослабло, а затем и совсем исчезло. Из-за этого атмосферу "сдул" солнечный ветер – она практически улетучилась в космос вместе с водой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что планирует на Марсе построить автономный город, который не будет зависеть от Земли.