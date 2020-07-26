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СБНО заявил об утечке данных и угрозе безопасности государственных ресурсов

Технологии
2,1 т.
Утечка данных

Произошла масштабная утечка данных.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности Украины обнаружили утечку данных из сервиса Cloudflare, который несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

Информация появилась в DarkNet. Уточняется, что речь идет о почти 3 миллионах сайтов, использующих Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба РНБО на официальном сайте.

Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытия истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен.

В сети появился перечень реальных IP-адресов сайтов, что создает угрозы направленных на них атак. В частности, среди таких адресов – 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua". Речь идет, в том числе, о ресурсах, принадлежащих объектам критической инфраструктуры.

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны провел анализ данных. Оказалось, что часть информации устарела, однако, другая часть остается актуальной.

"Сейчас НКЦК сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых было скомпрометировано в результате утечки", – говорится в сообщении.

Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса и усилить мониторинг кибератак.

Как писал OBOZREVATEL:

УкраинаКиберпреступностьСНБОинтернет
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