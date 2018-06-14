Россияне похвастались новым "огненным" оружием: что о нем известно

Российская армия проводит испытания нового автоматического гранатомета "Балкан", который в скором времени должен быть принят на вооружение.

Как пишет РИА Новости, "Балкан" отличается от предшественника АГС-17 прежде всего более внушительным калибром — 40 миллиметров против 30.

Это позволило существенно повысить эффективную дальность стрельбы.

Предполагается, что в войсках РФ "Балкан" будут тестировать не менее года.

Также не исключено, что эти гранатометы войдут в состав дополнительного вооружения бронетехники. Так, боевая машина "Терминатор", 18 единиц которой сейчас также проходят войсковые испытания, оснащена двумя гранатометами АГ-17Д, и разработчики могут принять решение об усилении ее огневой мощи "Балканом".

Как отмечается, конструкция АГС-40 предусматривает возможность стрельбы очередями по пять или десять выстрелов, а также непрерывно до завершения боекомплекта.

Огонь ведется по настильной или навесной траектории. Скорострельность — 400 выстрелов в минуту. Снаряды подаются из коробки на 20 выстрелов, снаряженных в ленту.

К тому же теперь стрелку не придется вставать на колени — станок АГС оборудован складным креслом.

Создание прообраза 40-мм автоматического гранатометного комплекса началось в конце 1980-х в ходе НИР "Козлик". Эту работу проводили в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия в Туле.

По результатам этой НИР заказчик уточнил тактико-технические требования к перспективному гранатомету и в начале 1990-х была открыта опытно-конструкторская работа по созданию гранатометного комплекса "Балкан". Однако в 90-х все работы были прекращены.

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Также специально для "Балкана" был разработан 40-мм осколочный выстрел 7П39 массой 0,45 кг с "улетающей" гильзой и дальностью стрельбы 2500 м.

Корпус гранаты имеет внутри специальную насечку, обеспечивающую организованное дробление, что вместе с новым и более мощным зарядом ВВ обеспечило в 1,5 раза большую площадь осколочного поражения, чем у предшественника.

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