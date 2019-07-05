Россия после громкого фиаско все-таки запустила горе-ракету: все подробности

Россия со второй попытки запустила ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами.

Старт состоялся с нового российского космодрома Восточный. На нем присутствовал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает "Газета.ру".

Отмечается, что пока об успешности запуска говорить рано, ведь именно нештатная работа блока "Фрегат" в 2017 году стала причиной потери аналогичного спутника "Метеор".

Запуск ракеты "Союз-2.1б" Скриншот с видео

Российские СМИ пишут, что интерес к запуску связан с тем, что первый такой спутник, "Метеор-М" № 2-1, был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года – та авария стала одним из самых громких провалов "Роскосмоса" за последние годы.

Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения "Метеор-3М", к которому относится запущенный спутник, предназначен для дистанционного зондирования Земли в интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований, изучения состояния атмосферы в планетарном масштабе.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Российская академия наук объявила о завершении научной работы единственного российского космического телескопа "Спектр-Р" (проект "Радиострон"), потерявшего связь с Землей.

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