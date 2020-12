Роботы Boston Dynamics станцевали под украинскую песню. Видео

В сети появилась "украинская" версия ролика от Boston Dynamics, где роботы станцевали под песню Русланы "Дикі танці".

Отметим, что в оригинальном видео роботы танцевали под композицию 1962 года "Do You Love Me" группы The Contours.

В танце принимали участие два человекоподобных робота Atlas, затем к ним присоединился робот-собака Spot, а в самом конце – и робот на колесах Handle.

Добавим, что в декабре 2020 года корейская компания Hyundai Motor приобрела мажоритарный пакет акций в американской компании Boston Dynamics, которая появилась в 2012 году, а через год ее купил Google. В 2017 году корпорация продала инжиниринговую компанию японскому SoftBank. Общая стоимость Boston Dynamics оценивается в около 1,1 млрд долларов.

Отметим, что ранее в Чернобыльской зоне отчуждения впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics Spot, который провел замеры радиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Boston Dynamics продемонстрировала образец прямоходящего робота на пробежке в парке.