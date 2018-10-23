МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

"Нам это нужно!" Реклама телефона из прошлого позабавила сеть

2.8тЧитать материал на украинском

Реклама телефонного устройства из 1993 года удивила искушённых пользователей современных девайсов.

О необычной находке сообщил Medialeaks.ru. Пользователь развлекательного сервиса Reddit с ником moses10960 опубликовал пост с рекламой телефонного приспособления прямиком из 1993 года.

Суть использования приспособления проста. Черная пластмассовая дуга, похожая на наушники, имеет липкое крепление. Оно позволяет держать телефон около уха, не прижимая его плечом, что, судя по рекламе, делать неудобно и опасно. Например, эта девушка уронила телефон в миску с шоколадным молоком.

via GIPHY

Но такого не случится с теми счастливчиками, которые успели приобрести Phone Relief.

"Нам это нужно!" Реклама телефона из прошлого позабавила сеть

Посмотрите полное видео, чтобы оценить все преимущества этого приспособления.

В комментариях под видео на YouTube пользователи в шутку написали, что им нужны подобные девайсы, модернизированные под современные телефоны. "Я просто умоляю!!! Мне нужно это!", — написал один из них.

"Нам это нужно!" Реклама телефона из прошлого позабавила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские ученые изобрели съедобные пакеты и прибор, который может измельчить что угодно - до толщины волоса.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги