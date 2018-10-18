На что способна робот "София": озвучена неожиданная версия

Блогер Игорь Айзенберг считает, что всемирно известный искусственный интеллект, человекоподобный робот София, относится к категории роботов, которых создавали для развлечения и в основном для рекламы.

"Еще в 2010 году я посещал международную научную конференцию в польском Закопане, где одна фирма представляла роботов, которые могли поздороваться на нескольких языках, пожать руку, поддерживать простую беседу, что-то перенести с места на место. Там было продемонстрировано также 10 роботов, которые вполне прилично играли в футбол на небольшом искусственном "поле". Но это было все-таки только развлечение", – заявил Айзенберг в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, интеллект современных роботов все равно ограничен, поэтому надо различать показательные выступления для широкой общественности и реальность.

"Хотя в шахматы компьютер играет лучше человека. Когда-то Гарри Каспаров несколько раз проигрывал шахматный поединок компьютерной программе. А почему? Потому что она глубже анализировала ситуацию на доске и прогнозировала значительно дальше, чем человек. Но несмотря на все это способ ее анализа остается ограниченным специфической задачей. Для других процессов понадобятся другие логические модели и над их созданием тоже надо будет долго работать", – подчеркнул Айзенберг.

Блогер, Рrofessor of Computer Science прогнозирует, что в будущем человечество вряд ли увидит как машины и искусственный интеллект восстают против своих создателей.

"Это требует создания абсолютно идентичного человеческому мозгу в его компьютерной модели. То есть робот должен иметь такой же мозг, как человек. С тем же объемом знаний, с такими же возможностями анализировать или даже больше. Сейчас такой математической модели не существует и еще далеко к ее созданию", – резюмировал Айзенберг.

Как писал OBOZREVATEL, София, первый в мире робот с гражданством, 11 октября в рамках официального визита в украинскую столицу приняла участие в пресс-конференции.