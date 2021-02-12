Разработан смартфон с раздвижным дисплеем и вторым экраном. Фото

Компания LG запатентовала смартфон в уникальном корпусе – с раздвижным дисплеем и вторым экраном.

Как показано в патенте, новый смартфон оснастили большим гибким дисплеем с раздвижным механизмом. К тому же на тыльной стороне корпуса разместили второй небольшой экран, передает LetsGoDigital.

Примечательно, что второй дисплей имеет небольшую диагональ, но привычное для большинства смартфонов соотношение сторон. Так что он может быть не только дополнительным информационным табло, где будут показывать входящие уведомления, но и использоваться для селфи.

Основной экран же прячется в корпусе смартфона, а при его развертывании площадь дисплея увеличивается на 40%.

Ожидается, что LG покажет свой первый гибкий смартфон в 2021 году, но точные сроки выхода в компании не сообщали.

Примечательно, что патент был подан LG в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA), так что смартфон может распространяться только на территории Поднебесной.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Google запатентовала собственный смартфон с гибким дисплеем.