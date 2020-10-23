Раскрыты первые детали секретного устройства Apple

Умные очки от Apple вероятно выйдут не ранее первой половины 2022 года.

Об этом в Twitter сообщил блогер Росс Янг, ссылаясь на свои источники. Также он назвал характеристики секретного устройства "яблочной" компании.

Новый гаджет он условно назвал Apple Glasses, отметив, что они могут получить поддержку виртуальной и дополненной реальности. По его словам, каждый окуляр очков получит диагональ в полдюйма с разрешением 1280х960 пикселей и специальную матрицу microLED от Sony.

Блогер отметил, что сейчас микродисплеи от Sony имеют коэффициент контрастности 100 000:1 и скорость отклика 0,01 миллисекунды.

С его слов, микродисплеи OLED будут встроены в линзы размером более двух дюймов. Предположительно на поверхности дисплея размером в полдюйма разместят более 3000 пикселей, что обеспечит повышенную детализацию изображения.

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